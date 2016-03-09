المؤشر الأردني ينخفض وسط استمرار المضاربات
1335 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات اليوم على انخفاض بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط تداولات هيمنت عليها المضاربات.
وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأربعاء متراجعا بنسبة 0.28 بالمئة إلى 2127.88 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 9.9 مليون دينار مقارنة مع 10.8 مليون دينار في الجلسة السابقة.
وقال سامر سنقرط محلل مالي إن بورصة عمان ضعيفة وسط سيطرة المضاربات وعدم وضوح الرؤية أمام المستثمرين.
وأضاف سنقرط "نحتاج إلى ضخ سيولة ومستثمرين جادين."
وانخفض سهم البنك العربي 0.16 بالمئة إلى 6.19 دينار وسهم البوتاس العربية 0.53 بالمئة إلى 18.5 دينار.
وارتفع سهم مناجم الفوسفات 2.45 بالمئة إلى 5.43 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 7.4 بالمئة إلى 2.32 دينار.
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1025 جمت - انخفضت البورصة السعودية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع هبوط أسهم شركات التجزئة عقب توقع إحدى هذه الشركات بانخفاض مبيعاتها بينما تراجعت البورصة المصرية وسط غموض بشأن العملة وأسعار الفائدة. يتبع