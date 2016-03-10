تراجع الأسهم القيادية في بورصة الكويت صباحا

0644 جمت - هبط عدد من الأسهم القيادية في بورصة الكويت صباح اليوم الخميس مما دفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية للانخفاض 0.22 بالمئة إلى 866 نقطة في حين استقر المؤشر الرئيسي عند 5278.9 نقطة.