المؤشر السعودي يرتفع صباحا

وقال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أمس الأربعاء إنه أجرى تبادل أسرى مع الحوثيين ورحب بتوقف القتال على الحدود مما عزز الآمال في إنهاء الحرب الدائرة منذ نحو عام وقتل فيها أكثر من ستة آلاف شخص.