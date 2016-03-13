ارتفاع بورصتي دبي وقطر والأسهم القيادية تهبط بأبوظبي

0925 جمت- - ارتفعت بورصتا دبي والدوحة في التعاملات المبكرة اليوم الأحد وتركزت التعاملات علي أسهم الفئة المتوسطة شديدة التقلب في حين نزل مؤشر أبوظبي مع إقبال المستثمرين على جني أرباح.

وقفز مؤشر دبي 1.4 في المئة في أول ساعة وكان سهم المجموعة المالية وهي شركة استثمار إسلامي متوسط الحجم الأكثر تداولا وارتفع 1.1 في المئة وارتفع سهم دبي باركس 7.1 في المئة وسط تعاملات قوية على غير المعتاد.

وقال متعامل في دبي "تراجعت مؤسسات الاستثمار وتتابع تقلبات الأسهم الأصغر الأكثر تذبذبا."

وفي أبوظبي نزل المؤشر 0.5 في المئة وفقد كل من سهمي إشراق ورأس الخيمة العقارية أكثر من واحد في المئة.

ونزل سهم بنك أبوظبي التجاري 4.6 في المئة واتصالات 0.8 في المئة في حين ارتفع بنك الخليج الأول وهو أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية بواقع 1.5 في المئة.

وارتفع مؤشر دبي 0.3 في المئة وإزدان القابضة 1.9 في المئة كما صعد سهما بروة العقارية ومزايا قطر للتطوير العقاري أكثر من 0.5 في المئة لكل منهما.