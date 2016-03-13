المؤشر السعودي يرتفع صباحا

0817 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الأحد مدعوما بمكاسب أسهم البتروكيماويات بعد صعود أسعار النفط لكن محللين يتوقعون تعديلا للمؤشر مع فشله في اختراق مستوى مقاومة مهم.

وصعدت أسعار النفط بما يصل إلى 2 بالمئة يوم الجمعة وسجل الخام الامريكي مكاسب للاسبوع الرابع على التوالي بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق بلغت القاع فيما يبدو رغم أن بنك جولدمان ساكس قال إن صعود الأسعار بنسبة 50 بالمئة في أقل من شهر هو اتجاه "سابق لأوانه".

وارتفع المؤشر 0.51 بالمئة إلى 6386.8 نقطة.

وقالت الرياض كابيتال في مذكرة بحثية إن المؤشر السعودي فشل في اختراق مستوى المقاومة 6430 نقطة وتوقعت مزيدا من التعديل للمؤشر في ظل استمرار إشارات البيع واستمرار انخفاض المؤشرات الفنية.

وقاد الارتفاعات سهم سابك القيادي بمكاسب 1.3 بالمئة.

ولقى السهم دعما من إعلان الشركة السعودية للأسمدة (سافكو) السعودية إنها ستدرس الجدوى الاقتصادية للاستحواذ على كامل حصة سابك في الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية (ابن البيطار) والاندماج معها.

وزادت أسهم جبل عمر وسامبا وجرير وصافولا والبحري والمتقدمة والمراعي بنسب بين 1.1 و2.8 بالمئة.