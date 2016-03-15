أسواق أسهم الخليج تتراجع في بداية التعاملات مع انخفاض النفط

0722 جمت - هبطت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة وقطر في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء بعد تداول بعض الأسهم القيادية بدون الحق في توزيعات الأرباح مع موجة بيع من المستثمرين للأسهم المرتبطة بقطاع النفط.

وبدأت أسواق الأسهم الخليجية تظهر إشارات على التراجع أمس الاثنين مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح وهبوط أسعار النفط دون 40 دولارا للبرميل. وواصل خام القياس العالمي برنت هبوطه في العقود الآجلة خلال التعاملات الصباحية في أسواق آسيا اليوم الثلاثاء.

وهبط مؤشر بورصة أبوظبي 2.5 في المئة مع هبوط سهم بنك الخليج الأول -أكبر مصرف مدرج في البورصة- 9.7 في المئة بعد أن جرى تداوله دون الحق في توزيع أرباح.

كما شهدت السوق موجة بيع لأسهم قيادية أخرى من بينها سهم بنك الاتحاد الوطني الذي بدأ تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح في العاشر من مارس آذار. وهبط السهم 4.8 في المئة. وأعلن المصرف الشهر الماضي تقليص توزيعات الأرباح لسنة 2015 عن العام السابق.

وفي قطر هبط المؤشر 1.2 في المئة. وهوى سهم ناقلات 6.3 في المئة في حين نزل سهم الخليج الدولية للخدمات 1.5 في المئة وهبط سهم بنك قطر الوطني -أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية- 1.9 في المئة.

وارتفع مؤشر بورصة دبي في بداية التداول قبل أن يعاود التراجع مع اتجاه المستثمرين لبيع الأسهم متوسطة القيمة. وهبط المؤشر 0.3 في المئة بعد مرور 75 دقيقة على بداية التداول.