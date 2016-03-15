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خسائر الأسهم القيادية تدفع مؤشر كويت 15 للإغلاق على تراجع

Tue Mar 15, 2016 10:17am GMT
 
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1009 جمت - دفعت خسائر الأسهم القيادية مؤشر كويت 15 للإغلاق على تراجع بنهاية تعاملات الاثنين فيما سجل المؤشر السعري للسوق صعودا طفيفا.

وانخفض كويت 15 بنسبة 0.75 بالمئة إلى 851 نقطة.

وسجل سهم أمريكانا أكبر الخسائر على المؤشر ونزل 4.1 بالمئة تلاه سهما التجاري وكيبكو بخسائر 1.9 بالمئة.

ونزلت أسهم بنك برقان 1.5 بالمئة والأهلي التجاري 1.3 بالمئة ومباني 1.15 بالمئة.

في المقابل ارتفعت اسهم بنك بوبيان 2.4 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 1.1 بالمئة.

وأغلق المؤشر السعري للسوق مرتفعا 0.1 بالمئة عند 5243.8 نقطة.

  يتبع
 