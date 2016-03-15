المؤشر السعودي يغلق على انخفاض
1325 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض وسط نزول عدد من الأسهم القيادية بصدارة البتروكيماويات والبنوك في ظل استمرار هبوط اسعار النفط.
ونزلت أسعار النفط الخام لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء مع تنامي المخاوف من احتمال انتهاء موجة تعاف دامت ستة أسابيع بعدما بددت أوبك الآمال في التخلص سريعا من تخمة المعروض.
وخسر المؤشر 0.88 بالمئة إلى 6232.7 نقطة وسط تداولات متدنية قيمتها 4.5 مليار ريال.
وقاد النزول سهما سامبا وسابك بخسائر 3.8 بالمئة وواحد بالمئة على الترتيب.
كما انخفضت أسهم الأهلي التجاري والسعودي الفرنسي والعربي الوطني وينساب والمراعي والسعودي للاستثمار بنسب تراوحت بين 1.4 و3.7 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم جبل عمر 0.9 بالمئة ودار الأركان 1.04 بالمئة وكيان 0.9 بالمئة وصافولا 0.2 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 1.6 بالمئة.
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