البترول الوطنية الكويتية تقترب من قرض 3 مليارات دولار

دبي 15 مارس آذار (رويترز) - أبلغت شركة البترول الوطنية الكويتية وكالة الأنباء الرسمية اليوم الثلاثاء أنها تتوقع خلال الأسبوع الأول من ابريل نيسان الانتهاء من المرحلة الأولى من تمويل مشروع الوقود البيئي الذي يتكلف مليارات الدولارات وذلك مع البنوك المحلية.

ومشروع الوقود البيئي جزء من خطة تنمية اقتصادية قيمتها 30 مليار دينار (100 مليار دولار) ويتعلق بتطوير وتوسعة اثنتين من كبرى مصافي التكرير القائمة في البلاد مع التركيز على المنتجات عالية القيمة مثل الديزل والكيروسين للتصدير.

وقال محمد المطيري الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية إن الشركة تجري محادثات بلغت مراحلها المتقدمة مع البنوك المحلية التقليدية والإسلامية لتدبير قرض حجمه 900 مليون دينار لأجل عشر سنوات.

وقال البيان إن بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي يساعدان في ترتيب هذا الجزء من التمويل.

وثمة مفاوضات جارية أيضا لتدبير مزيد من التمويل من البنوك الأجنبية بضمان وكالات ائتمان الصادرات بكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا وإيطاليا وهولندا.

ولم يذكر رقم لهذا الجزء لكن البيان قال إن من المتوقع الانتهاء من المحادثات في وقت لاحق هذا العام.

كانت مصادر أبلغت رويترز في ابريل نيسان 2015 أن شركة البترول الوطنية الكويتية تجري محادات مع البنوك لجمع ما يصل إلى عشرة مليارات دولار لفترة بين سبع وعشر سنوات من أجل تمويل 70 بالمئة من التكلفة الإجمالية للمشروع.

وبموجب المشروع تتراجع طاقة مصفاة ميناء الأحمدي إلى 347 ألف برميل يوميا من 466 ألف برميل يوميا وتزيد طاقة مصفاة ميناء عبد الله إلى 454 ألف برميل يوميا من 270 ألف برميل يوميا.

وسيجري تعويض خفض طاقة مصفاة الأحمدي بعد غلق إحدى وحدات تقطير الخام بها عن طريق إضافة وحدات جديدة للمنتجات عالية القيمة.