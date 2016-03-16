تراجع بورصات الخليج صباحا مع استمرار جني الأرباح

0721 جمت - تراجعت البورصتان الرئيسيتان في الإمارات العربية المتحدة والسوق القطرية في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في جلسة جديدة تشهد إقبالا على البيع لجني الأرباح بعد تحقيق مكاسب قوية منذ منتصف فبراير شباط.

ونزل مؤشر سوق دبي 0.9 بالمئة في الساعة الأولى من الجلسة. وهبط سهم دبي للاستثمار خمسة بالمئة بينما انخفض سهم دريك آند سكل 1.1 بالمئة.

غير أن بعض الأسهم شهدت موجة شراء اليوم بعدما أقبل المستثمرون على بيعها أمس الثلاثاء إذ قفز سهم دبي باركس 3.8 بالمئة معوضا جميع الخسائر التي مني بها في الجلسة السابقة.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.5 بالمئة متجها لتكبد ثاني خسائره اليومية مع نزول سهم بنك الخليج الأول أكبر المصارف المدرجة في البورصة بنسبة 3.3 بالمئة بعدما هوى أكثر من تسعة بالمئة أمس الثلاثاء حين انقضت فترة استحقاق توزيعات أرباحه. وشهد سهم بنك أبوظبي التجاري أيضا موجة بيع لينزل 2.9 بالمئة.

وفي قطر تراجع مؤشر البورصة 0.7 بالمئة مع استمرار البيع على الأسهم القيادية. وهبط سهم بروة العقارية 5.5 بالمئة بينما انخفض سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) 1.3 بالمئة.

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