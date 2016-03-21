رئيس بيت التمويل الكويتي يقول نسبة القروض المتعثرة دون 2%

من أحمد حجاجي

الكويت 21 مارس آذار (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي اليوم الإثنين إن نسبة القروض المتعثرة لدى أكبر بنك إسلامي بالكويت تقل عن اثنين بالمئة.

وأوضح حمد المرزوق خلال الجمعية العمومية للبنك أن النسبة 1.98 بالمئة وأن تغطية القروض المتعثرة تبلغ 115.7 بالمئة على شكل مخصصات وضمانات.

وقال المرزوق إن بيت التمويل الكويتي استجاب "لتعليمات بنك الكويت المركزي وتمكن من تطبيق متطلبات بازل 3 التي تم تفعيلها على جميع البنوك الكويتية بداية عام 2015".

وأضاف أن معدل كفاية رأس المال بلغ 16.67 بالمئة نهاية عام 2015 "وهي أعلى من النسبة المطلوبة من البنوك البالغة 13 بالمئة."

وأكد المزوق في مؤتمر صحفي بعد الجمعية العمومية أن البنك يسعى للتوسع خارج سوق الكويت التي وصفها "بالمحدودة" وتتسم "بالمنافسة الشديدة" حيث يدرس البنك فرصا في عدة دول عن طريق الاستحواذ على مؤسسات قائمة أو تأسيس بنك جديد.

وقال مازن الناهض الرئيس التنفيذي للبنك إن البنك حصل على موافقة الجمعية العمومية على صكوك يحتفظ بحق اصدارها إذا دعت الحاجة لذلك دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

وبخصوص وحدة ماليزيا قال الناهض إنه سيجري تعيين رئيس تنفيذي جديد في غضون ثلاثة أشهر إلى ستة بعد موافقة الجهات الرسمية.