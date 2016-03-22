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المؤشر الأردني ينخفض بفعل عمليات جني أرباح

Tue Mar 22, 2016 1:51pm GMT
 
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1325 جمت - انخفضت البورصة الأردنية اليوم بفعل عمليات بيع في أسهم وصلت أسعارها يوم أمس إلى مستويات مغرية بهدف جني أرباح وسط قيمة تداول ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الثلاثاء متراجعا بنسبة 0.36 بالمئة إلى 2123.76 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 6.3 مليون دينار مقارنة مع 5.8 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال عوني مصطفى محلل مالي إن عمليات جني أرباح كان متوقعا حدوثها اليوم بعد أن وصل المؤشر لأعلى مستوى له منذ أسبوعين.

وأضاف مصطفى "البورصة بحاجة لضخ سيولة لبث الروح فيها."

وانخفض سهم الاتصالات الأردنية خمسة بالمئة إلى 2.28 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.92 بالمئة إلى 5.34 دينار.

وارتفع سهم مصفاة البترول 0.46 بالمئة إلى 4.35 دينار وسهم الملكية الأردنية 3.37 بالمئة إلى 0.92 دينار.

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1235 جمت - أغلق سهم شركة دومتي الغذائية في أول جلسة تداول له في بورصة مصر اليوم الثلاثاء مرتفعا بنحو 10.3 بالمئة ليغلق عند 10.15 جنيه بعد أن تم تغطية الطرح العام 10.7 مرة والطرح الخاص 5.5 مرة.   يتبع
 