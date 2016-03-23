البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

1335 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية بفعل شراء محدود في الأسهم القيادية مثل مصفاة البترول وسط قيمة تداول جيدة غلبت عليها الصفقات الداخلية.

وأغلق المؤشر العام مرتفعا بنسبة 0.51 بالمئة إلى 2134.52 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 10.1 مليون دينار مقارنة مع 6.3 مليون دينار في الجلسة السابقة.