بورصة مصر تنهي الاسبوع مرتفعة بدعم من مشتريات الأجانب والعرب

1235 جمت - دفعت مشتريات الأجانب والعرب على الأسهم بورصة مصر لمواصلة مسارها الصاعد خلال معاملات اليوم الخميس نهاية الأسبوع وسط وفرة في السيولة وبعد تغيير وزاري شمل بعض الحقائب الاقتصادية.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.70 بالمئة ليغلق عند 7548.2 نقطة والمؤشر الثانوي 0.5 بالمئة ليغلق عند 367.03 نقطة.

وبلغت قيم التداول 1.035 مليار جنيه.

وعين الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء عمرو الجارحي وزيرا للمالية بدلا من هاني دميان وعين داليا خورشيد وزيرة للاستثمار بدلا من أشرف سالمان كما عين محمد يحيى راشد وزيرا للسياحة بدلا من هشام زعزوع. وتقرر استحداث وزارة لقطاع الأعمال العام يتولاها أشرف الشرقاوي الرئيس السابق للهيئة العامة الرقابة المالية.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع فيما اتجهت معاملات العرب والاجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 85 بالمئة من المعاملات والعرب على 9.3 بالمئة والأجانب 5.9 بالمئة والأفراد على 69 بالمئة.

وكسبت أسهم أوراسكوم للاتصالات 2.6 بالمئة وهيرميس أربعة بالمئة وبالم هيلز 4.9 بالمئة وجلوبال 9.1 بالمئة. كما ارتفعت أسهم القلعة 4.05 بالمئة وطلعت مصطفى 5.55 بالمئة وإعمار مصر 5.7 بالمئة.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.3 بالمئة بعد قرار للمركزي المصري من شأنه خروج هشام عز العرب من الرئاسة التنفيذية للبنك.

وأعلن البنك المركزي المصري اليوم أن مجلس إدارته وافق على ألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر عن 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.