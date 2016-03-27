مؤشرات الكويت تتراجع صباحا

0644 جمت - تراجعت مؤشرات البورصة الكويتية في مستهل تعاملات الأحد متأثرة بخسائر الأسهم القيادية في ظل غياب المحفزات الدافعة للصعود القوي.

ونزل مؤشر كويت 15 بنسبة 0.8 بالمئة إلى 834.3 نقطة فيما خسر المؤشر السعري 0.5 بالمئة إلى 5244 نقطة.

وقاد التراجعات سهم التجاري بخسائر 4.12 بالمئة.

وانخفض سهم أجيليتي اربعة بالمئة بعدما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.030 دينار للسهم عن عام 2015 وهو ما يقل عن 0.035 دينار وزعت عن عام 2014 بالإضافة إلى خمسة أسهم مجانية لكل 100 سهم مملوكة للمساهمين.

وقالت الشركة اليوم الأحد إنها تسعى لإعادة شراء أسهم خزينة بما يصل إلى 10 بالمئة من رأس المال بما يتوافق مع القواعد التنظيمية. وستعلن عن آلية الشراء والسعر وكمية الأسهم التي ستعيد شرائها في وقت لاحق.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت أجيليتي نمو صافي ربح الربع الأخير من 2015 بنسبة خمسة بالمئة إلى 14.31 مليون دينار (47.4 مليون دولار) مقارنة مع 13.69 مليون قبل عام.

وانخفضت أسهم بيتك وزين وبنك بوبيان وامريكانا وبنك الخليج بنسب بين 0.8 و1.4 بالمئة.

في المقابل كان سهم ميزان القابضة الوحيد المرتفع بين الأسهم القيادية بمكاسب 1.8 بالمئة.