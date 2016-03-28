تراجع طفيف للمؤشر الكويتي صباحا

0634 جمت - تراجع المؤشر الكويتي الرئيسي صباح اليوم 0.04 في المئة ليصل إلى 5240 نقطة في حين ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.26 في المئة إلى 833 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن السوق يفتقد للمحفزات وهو ما جعله يهبط بشكل كبير أمس متمنيا أن يكون هبوط اليوم محدودا أو أن يحافظ المؤشر الرئيسي على استقراره.

وبلغت قيمة التداولات نحو أربعة ملايين دينار وهي قيمة مرتفعة نسبيا في مثل هذا التوقيت استحوذ بيت التمويل الكويتي وحده على 1.2 مليون دينار منها.

وصعد سهم بيت التمويل 2.04 في المئة إلى 500 فلس بعد أن قال إنه يدرس بيع حصته في مجموعة عارف الاستثمارية لمستثمرين تقدموا بعرض شراء لها.

وأوضح صبري أن ارتفاع السهم نتيجة بعض الأخبار يكون عادة لحظيا ولا يستمر كثيرا مبينا أن ما يدعم السهم أيضا تحقيق أرباح جيدة في 2015.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وايفا 1.6 في المئة وطيران الجزيرة 1.1 في المئة.