أسواق الخليج تنخفض بعد تراجع أسعار النفط

0737 جمت - تراجعت بورصات الخليج في التداول المبكر اليوم الخميس في ظل غياب أنباء إيجابية جديدة وهبوط أسعار النفط قليلا أثناء الليل.

وانخفض مؤشر دبي 0.1 بالمئة في الساعة الأولى بعد الفتح.

وصعد سهم شعاع كابيتال 1.2 بالمئة في تداول نشط بعد قفزة بسقف اليومي البالغ 15 بالمئة أمس الأربعاء. لكن سهم الاتحاد العقارية هبط 0.8 بالمئة.

وانخفض سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 2.2 بالمئة بعد إعلان الشركة تراجع خسائر الربع الرابع من العام الماضي إلى 1.22 مليار درهم (332.2 مليون دولار) من 3.63 مليار درهم في نفس الفترة من 2014. وامتنعت الشركة عن توزيع أرباح سنوية للعام الثالث على التوالي. وقفز السهم 12.2 بالمئة يوم الأربعاء قبل إعلان الأرباح.

ودفع تراجع سهم طاقة مؤشر أبوظبي للانخفاض حيث هبط 0.5 بالمئة. وانخفض سهم الواحة كابيتال عشرة بالمئة بعد أن بدأ تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح.

وهبط مؤشر قطر 0.3 بالمئة بعد انخفاض سهم الخليج للمخازن 0.8 بالمئة. وارتفع السهم في الأسبوع الماضي بعد إعلان شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية زيادة الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهمها إلى 49 بالمئة من رأس المال. لكنه تراجع في الأسبوع الحالي في ظل عدم وجود زيادة سريعة وكبيرة في الملكية الأجنبية الفعلية التي تبلغ الآن 25.6 بالمئة.