بورصة الكويت تغلق منخفضة وسط ارتفاع في قيم التداول

1030 جمت - أغلقت بورصة الكويت منخفضة في آخر جلسات الربع الأول من العام.

وانخفض المؤشر الرئيسي 0.54 بالمئة إلى 5228.8 نقطة في حين ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.12 بالمئة إلى 850.5 نقطة.

وارتفعت قيم التداول بسبب "إقفالات نهاية الفصل" لتصل إلى 20 مليون دينار على غير المعتاد.

وهبطت أسهم أجيليتي واحدا بالمئة وبنك وربة 1.1 بالمئة وبنك الخليج 1.9 بالمئة والبنك التجاري الكويتي 5.4 بالمئة.

وارتفعت أسهم زين 1.4 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 1.05 بالمئة وبنك بوبيان 1.2 بالمئة.

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