المؤشر الأردني يختتم الأسبوع مستقرا

1330 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة وسط قيمة تداول جيدة هيمنت عليها مضاربات في أسهم صغيرة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الخميس مرتفعا 0.01 بالمئة إلى 2151.89 نقطة فيما بلغت قيمة التداول 13.7 مليون دينار مقارنة مع 12.9 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عامر المعشر إنه لايوجد شيء جديد وجوهري في البورصة اليوم مع بقاء سيطرة المضاربات على السوق.

وأضاف المعشر أن "رغم انتهاء الشهر إلا أن السيولة ضعيفة."

وارتفع سهم الاتصالات الأردنية القيادي 4.16 بالمئة إلى 2.25 دينار وسهم البوتاس العربية 2.42 بالمئة إلى 19 دينار وسهم مصفاة التبرول 1.53 بالمئة إلى 4.62 دينار.

وتراجع سهم مناجم الفوسفات 5.2 بالمئة إلى 4.92 دينار.

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