البورصة الأردنية ترتفع وسط شح في السيولة
1240 جمت - أغلقت البورصة الأردنية على ارتفاع بفعل بعض الشراء في الأسهم القيادية مثل مناجم الفوسفات وسط قيمة تداول ضعيفة اقتصرت على الصفقات الداخلية.
وأغلق المؤشر العام مرتفعا 0.13 بالمئة إلى 2154.77 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 7.6 مليون دينار مقارنة مع 13.7 مليون دينار في الجلسة السابقة.
وقال جواد الخاروف المحلل المالي إن هيمنة المضاربات على بورصة عمان مازالت مستمرة وسط غياب الاستثمار المؤسسي.
وأضاف "شح السيولة عائق مهم أمام تحسن السوق."
وانخفض سهم البنك العربي 2.61 بالمئة إلى 5.96 دينار وسهم الملكية الأردنية 2.32 بالمئة إلى 0.84 دينار.
وارتفع سهم مصفاة البترول 0.64 بالمئة إلى 4.65 دينار وسهم مناجم الفوسفات 1.62 بالمئة إلى خمسة دنانير.
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