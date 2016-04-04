Tue 8 Aug 2017 | 22:07 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مؤشر بورصة دبي يصعد وأسواق الخليج الأخرى تتراجع

Mon Apr 4, 2016 7:55am GMT
 
[-] نص [+]

0720 جمت - ارتفع مؤشر بورصة دبي في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين في حين تراجعت بورصات الخليج بعد أن واصلت أسعار النفط الهبوط دون 39 دولارا للبرميل.

وزاد مؤشر بورصة دبي 0.3 بالمئة وتركزت أحجام التداول على الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وارتفع سهم جي.إف.إتش المالية المتخصصة في الاستثمار الإسلامي والتي تتخذ من البحرين مقرا لها 1.7 بالمئة وكان الأكثر تداولا في حين زاد سهم أرابتك 0.6 بالمئة.

وتغيب الأسهم القيادية عن التداول إلى حد كبير منذ عدة أسابيع إذ يواصل المضاربون تحريك السوق.

وفي أبوظبي انخفض المؤشر 0.1 بالمئة بعد 45 دقيقة من بداية التداول حيث اتجه المستثمرون إلى التخلص من سهم دانة غاز الذي هبط اثنين في المئة.

ونزل سهم شركة اتصالات أكبر شركة مدرجة في البورصة من حيث القيمة السوقية 0.3 بالمئة. وسيجري تداول أسهم عملاق الاتصالات بدون الحق في توزيع الأرباح اعتبارا من غد الثلاثاء.

وانخفض مؤشر بورصة الدوحة القياسي 0.2 بالمئة في تعاملات هزيلة. وهوى سهم الخليج الدولية للخدمات واحدا بالمئة.

------------------

  يتبع
 