العربية: الحكومة الكويتية تخطط لإصدار صكوك وسندات بملياري دينار

الكويت 4 أبريل نيسان (رويترز) - قالت قناة العربية اليوم الإثنين إن وزارة المالية الكويتية طلبت من بنك الكويت المركزي ترتيب إصدار صكوك وسندات بقيمة ملياري دينار (6.6 مليار دولار).

ونسبت القناة لمصادر وصفتها بالمسئولة القول إن هذه الاصدارات ستكون بالدينار ومن البنوك الكويتية مبينة أن وزارة المالية ستبدأ برنامجا في السنة الحالية لإصدار السندات لتغطية جزء من العجز المتوقع أن يقارب ستة مليارات دينار.

وأضافت أن الحكومة ستقوم بتمويل المتبقي من العجز في الموازنة العامة من صندوق الاحتياطي العام.

ورجحت المصادر أن تتوزع الاصدارات مناصفة بين السندات والصكوك لتفادي التأثير على السيولة البنكية.