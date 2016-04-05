ارتفاع طفيف لبورصة الكويت صباحا وسط تداولات ضعيفة

0640 جمت - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم بشكل طفيف بعد أن فتح السوق على تراجع لكن التداولات ظلت ضعيفة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.04 في المئة إلى 5203.8 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.23 في المئة إلى 838.4 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن الجلسة لا تزال "ضعيفة منذ البداية" لكن مؤشرات السوق عكست اتجاهها من التراجع بعد الفتح مباشرة إلى الارتفاع وهو مؤشر ايجابي يعني أن السوق "متماسك ويسعى للتحسن."

وأضاف أن السوق ينتظر أخبارا جديدة مثل توزيعات الأرباح في الجمعيات العمومية وإعلانات الربع الأول كما ينتظر تحسن أسعار النفط وما سيسفر عنه اجتماع الدوحة المقرر في 17 من هذا الشهر.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.6 في المئة والمباني 1.2 في المئة وبنك الخليج 0.9 في المئة.

وهبطت أسهم بنك الكويت الدولي 1.02 في المئة وأجيليتي 1.06 في المئة وبنك وربة 1.15 في المئة.