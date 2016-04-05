المؤشر السعودي يتراجع صباحا

0743 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء تحت وطأة خسائر عدد من الأسهم القيادية ووسط تداولات محدودة في ظل ترقب المتعاملين لنتائج الشركات للربع الأول من العام.

ونزل المؤشر 0.6 بالمئة إلى 6174.7 نقطة.

وقاد النزول سهما سابك والاتصالات السعودية بخسائر 0.9 بالمئة و2.02 بالمئة على الترتيب.

كما نزلت أسهم السعودي للاستثمار وموبايلي والأهلي التجاري وينساب وجرير والسعودي الفرنسي بنسب تراوحت بين 0.8 و4.9 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم الراجحي وجبل عمر 0.5 بالمئة والمتقدمة 1.5 بالمئة.

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0640 جمت - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم بشكل طفيف بعد أن فتح السوق على تراجع لكن التداولات ظلت ضعيفة.