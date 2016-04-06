المؤشر الأردني ينخفض وسط سيولة شحيحة

1240 جمت - انخفضت البورصة الأردنية اليوم للجلسة الثانية على التوالي بفعل عمليات بيع أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط شح في السيولة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأربعاء متراجعا بنسبة 0.67 بالمئة إلى 2147.42 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 6.7 مليون دينار مقارنة مع 10.8 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال جواد الخاروف محلل مالي إن البورصة شهدت اليوم استمرارا للمضاربات بهدف تحقيق أرباح سريعة.

وأضاف الخاروف "نقص السيولة في السوق يفقدها الكثير من القوة."

وانخفض سهم الاتصالات الأردنية 0.45 بالمئة إلى 2.18 دينار وسهم البنك العربي 1.32 بالمئة إلى 5.94 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.4 بالمئة إلى 4.98 دينار.

وارتفع سهم الملكية الأردنية 2.4 بالمئة إلى 0.85 دينار.

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