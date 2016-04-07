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المؤشرات الكويتية ترتفع صباحا

Thu Apr 7, 2016 6:34am GMT
 
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0623 جمت - ارتفعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في مستهل تعاملات الخميس مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية.

وصعد المؤشر السعري للسوق 0.26 بالمئة إلى 5217.8 نقطة فيما زاد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.71 بالمئة إلى 848.7 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهما الكويت الوطني وبيتك بمكاسب 1.5 بالمئة و1.05 بالمئة على الترتيب.

كما زادت أسهم زين 1.4 بالمئة وبنك الخليج 0.9 بالمئة والصناعات الوطنية 1.5 بالمئة.

في المقابل انخفض سهم بنك الكويت الدولي 2.04 بالمئة.

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 