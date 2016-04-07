بورصة الكويت تنهي الأسبوع مرتفعة

0958 جمت - أنهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الاسبوع على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية وسط ترقب المتعاملين لنتائج الفحص النافي للجهالة لشراء حصة في أمريكانا.

وصعد المؤشر السعري للسوق 0.5 بالمئة إلى 5230.4 نقطة فيما قفز مؤشر كويت 15 بنسبة 1.2 بالمئة ليغلق عند 852.9 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهما الكويت الوطني وبيتك بمكاسب 1.5 بالمئة و2.1 بالمئة على الترتيب تلاهما سهم بنك الخليج الذي ارتفع 3.5 بالمئة.

وقفز سهم أمريكانا 1.6 بالمئة في آخر ايام فترة الفحص الفني النافي للجهالة لبيع حصة مسيطرة في الشركة.

كانت أديبتيو التي تتخذ من الخليج مقرا لها قالت في فبراير شباط إنها وقعت اتفاقا أوليا لشراء حصة نسبتها 69 بالمئة في أمريكانا من شركة الخير القابضة المملوكة لعائلة الخرافي بالكويت.

وزادت أسهم بنك بيوبيان وبنك برقان وأجيليتي وميزان القابضة وبوبيان للبتروكيماويات بنسب تراوحت بين 1.01 و1.7 بالمئة.