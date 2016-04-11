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مؤشرات الكويت تغلق على تباين

Mon Apr 11, 2016 9:47am GMT
 
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0935 جمت - تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في ختام الجلسة اليوم الاثنين وسط معاملات ضعيفة.

ونزل مؤشر كويت 15 بنسبة 0.17 بالمئة ليغلق عند 853.7 نقطة بينما ارتفع المؤشر السعري الرئيسي 0.63 بالمئة ليغلق عند 5284.4 نقطة.

وخسرت أسهم فيفا 1.9 بالمئة وبنك الكويت الوطني 1.5 بالمئة في حين استقرت أسهم زين وبيتك وبنك الكويت الدولي.

وصعد سهم أمريكانا 0.8 بالمئة بعد أن قالت الشركة الخميس الماضي إنها ستسعى للحصول على موافقة المساهمين على إصدار سندات مقومة بعملات من بينها الدينار الكويتي خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في 24 أبريل نيسان.

وكسبت أسهم بنك الخليج 2.5 بالمئة وبنك وربة 1.15 بالمئة وبنك برقان 1.5 بالمئة.

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0850 جمت - دفعت الضغوط البيعية من قبل المتعاملين المصريين والعرب بورصة مصر للتراجع في بداية معاملات اليوم الاثنين وسط شح واضح في السيولة.   يتبع
 