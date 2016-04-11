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البورصة الأردنية تغلق مستقرة

Mon Apr 11, 2016 12:41pm GMT
 
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1230 جمت - أغلقت البورصة الأردنية تعاملات اليوم الاثنين دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة وسط قيمة تداول ضعيفة هيمنت عليها المضاربات.

وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعا 0.01 بالمئة إلى 2133.73 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 5.7 مليون دينار مقارنة مع 4.3 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي معن الصالح إن شح السيولة يضعف بورصة عمان بشكل كبير ويحبط المتعاملين.

وأضاف الصالح "معظم الحركة في البورصة للمضاربين."

وانخفض سهم البنك العربي 0.5 بالمئة إلى 5.59 دينار وسهم مصفاة التبرول 0.21 بالمئة إلى 4.55 دينار.

وارتفع سهم مناجم الفوسفات 1.01 بالمئة إلى خمسة دنانير وسهم البوتاس العربية 0.42 بالمئة إلى 19.09 دينار.

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  يتبع
 