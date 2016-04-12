المؤشر الكويتي يهبط صباحا وسهم أمريكانا يرفع مؤشر كويت 15

0706 جمت - هبط المؤشر الكويتي الرئيسي صباح اليوم الثلاثاء 0.19 في المئة ليصل إلى 5274.4 نقطة في ظل حالة من الشد والجذب بين الحكومة والعاملين في القطاع النفطي قد تصل إلى حد الإضراب عن العمل يوم الأحد المقبل.

وارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.12 في المئة إلى 854.8 نقطة بدفع من سهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) التي صعد سهمها 0.8 في المئة إلى 2.6 دينار.

وأعلن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكويتي أمس الاثنين إضرابا شاملا عن العمل يبدأ من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الأحد المقبل الموافق 17 ابريل نيسان.

ويهدف الإضراب إلى الضغط على الحكومة لاستثناء القطاع من مشروع يتضمن هيكلا جديدا للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن البورصة في حال انتظار وترقب لموقف الحكومة تجاه هذا الاضراب مبينا أن المستثمرين يفضلون عدم الدخول بالشراء انتظارا لما ستؤول اليه الأمور.

وأوضح أن أغلب السيولة التي بلغت نحو ثماني ملايين دينار تذهب للأسهم المضاربية.

وقال "إن إعلان هذا الاضراب هو خطوة مهمة جدا وحساسة في وقت حرج.. ننتظر رد الفعل الحكومي لاسيما أن المواقف متباعدة جدا بين الطرفين."

وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.03 في المئة وبنك بوبيان 1.3 في المئة والساحل 2.2 في المئة.

وهبطت أسهم المال 6.6 في المئة وأريد 7.02 في المئة. كما تراجعت أسهم الاستثمارات الوطنية 6.5 في المئة والوطنية العقارية 5.6 في المئة في مستهل التداولات.