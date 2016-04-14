أرباح بنك بوبيان الكويتي تصعد 23% في الربع/1

الكويت 14 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك بوبيان الكويتي الذي يعمل وفق الشريعة الاسلامية اليوم الخميس إن صافي ربح زاد 23 بالمئة في الربع الأول من 2016.

وبلغ صافي ربح البنك 9.1 مليون دينار (30.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقابل 7.4 مليون دينار قبل عام.

وقال الرئيس التنفيذي لبوبيان عادل عبد الوهاب في بيان صحفي اليوم إن أرباح البنك تحققت "على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه البيئة التشغيلية وفي ظل بيئة تنافسية عالية."

ولم يخض عبد الوهاب في أي تفاصيل عن التحديات التي أشار إليها في حديثه.

وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم البنك عند 420 فلسا بارتفاع 2.44 بالمئة.

وقال عبد الوهاب إن إجمالي اصول بوبيان زاد 18 بالمئة في الربع الأول إلى 3.3 مليار دينار والودائع 16 بالمئة إلى 2.6 مليار دينار ومحفظة التمويل 19 بالمئة إلى 2.3 مليار دينار.