مؤشرات الكويت ترتفع صباحا
0640 جمت - ارتفعت المؤشرات الكويتية في مستهل تعاملات الخميس بدعم من مكاسب معظم الأسهم القيادية المتداولة.
وصعد المؤشر السعري للسوق 0.13 بالمئة إلى 5312.89 نقطة فيما زاد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.47 بالمئة إلى 865.9 نقطة.
وقاد الارتفاعات سهم أجيليتي بمكاسب 4.3 بالمئة تلاه سهم بنك بوبيان الذي قفز 2.4 بالمئة بعد تسجيل أرباح بقيمة 9.1 مليون دينار في الربع الأول من 2016 بزيادة 23 بالمئة عن 7.4 مليون دينار قبل عام.
وارتفعت أسهم أمريكانا وبنك برقان 1.5 بالمئة وبنك الخليج 0.8 بالمئة.
في المقابل انخفض سهم ميزان القابضة 1.7 بالمئة بعد تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح بواقع 27.5 فلس للسهم عن عام 2015.
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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