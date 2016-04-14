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البورصة الأردنية تنهي الأسبوع على انخفاض

Thu Apr 14, 2016 12:53pm GMT
 
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1240 جمت - اختتمت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على انخفاض لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع بفعل مضاربات في الأسهم الصغيرة.

وأغلق المؤشر العام منخفضا 0.21 بالمئة إلى 2130.01 نقطة وبلغت قيمة التداولات 7.6 مليون دينار مقارنة مع ستة ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وقال عوني مصطفى المحلل المالي إن صغار المضاربين يسيطرون على حركة التداول مع غياب المستثمرين الكبار.

وأضاف "السوق بحاجة لسيولة وصناديق استثمار جديدة."

وانخفض سهم البنك العربي 0.16 بالمئة إلى 5.95 دينار وسهم مناجم الفوسفات 1.2 بالمئة إلى 4.94 دينار.

وارتفع سهم البوتاس العربية 0.52 بالمئة إلى 19.1 دينار.

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  يتبع
 