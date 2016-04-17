بورصة الكويت تنخفض صباحا

0636 جمت - انخفضت سوق الكويت للأوراق المالية في مستهل تعاملات الأحد مع نزول معظم الأسهم القيادية التي تم تداولها صباحا.

ونزل المؤشر السعري للسوق 0.28 بالمئة إلى 5285.7 نقطة فيما تراجوع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.19 بالمئة إلى 861.5 نقطة.

وبدأ عمال النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت اليوم الأحد إضرابا شاملا احتجاجا على مشروع البديل الاستراتيجي بينما توعدت الحكومة المضربين بالمحاسبة باعتبار أن الإضراب "مجرًم قانونا" في دولة الكويت.

وقال شاهد من رويترز إن حوالي ألفي عامل من عمال الشركات النفطية المختلفة دخلوا في إضراب شامل أمام نقابات الشركات في منطقة الأحمدي التي تبعد نحو 42 كيلومترا عن العاصمة الكويتية وهي مقر شركة النفط الكويتية.

وقاد التراجعات سهم كيبكو بخسائر 1.7 بالمئة.

ونزلت أسهم مباني 1.2 بالمئة وأجيليتي 1.03 بالمئة وبنك وربة 1.14 بالمئة.

ولم يرتفع صباحا بين الأسهم القيادية سوى أمريكانا والكويت الدولي بمكاسب 0.8 بالمئة و1.01 بالمئة على الترتيب.