بورصة الكويت تنخفض صباحا

‭0612‬ جمت - تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في مستهل تعاملات الاثنين مع هبوط أسعار النفط في اعقاب انهيار اتفاق لتثبيت إنتاج النفط بين الدول المنتجة بأوبك وخارجها أمس الأحد بعد أن طالبت السعودية بأن تشارك إيران وذلك رغم مناشدات بأن تنقذ الرياض الاتفاق للمساعدة في رفع أسعار الخام.

ونزل المؤشر السعري للسوق 0.44 بالمئة إلى 5293.7 نقطة فيما خسؤ مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.93 بالمئة إلى 858.33 نقطة.

وبدأ عمال النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت أمس الأحد إضرابا شاملا عن العمل احتجاجا على مشروع البديل الاستراتيجي الذي يرون فيه مساسا بمزاياهم المالية والوظيفية واعترفت الحكومة بتأثر الانتاج نتيجة الإضراب وتوعدت بمحاسبة "كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها."

وقاد التراجع في مستهل جلسة اليوم سهما الكويت الوطني وبيتك بخسائر 2.9 بالمئة و1.02 بالمئة على الترتيب.

كما نزلت أسهم أجيليتي 2.02 بالمئة والصناعات الوطنية 1.43 بالمئة.

ولم يرتفع أي من الأسهم القيادية بالسوق صباحا.