المؤشر الرئيسي يرتفع في الكويت رغم هبوط الأسهم القيادية

0642 جمت - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة الكويتية صباح اليوم الخميس 0.21 في المئة إلى 5342 نقطة رغم هبوط عدد من الأسهم القيادية.

وهبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.44 في المئة إلى 857.6 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن السوق الكويتي يرتفع متشجعا بصعود أسعار النفط العالمي والنفط الكويتي وكذلك صعود الأسواق الخليجية والعالمية.

وأضاف "البداية طيبة لاسيما أن السيولة كبيرة رغم هبوط الأسهم القيادية..هناك تركيز على الأسهم المضاربية.. إنها عمليات مضاربية رفعت البورصة على مدى جلسات متتالية."

وهبطت أسهم زين في مستهل التداولات 1.4 في المئة وبنك وربة 1.1 في المئة وبيت التمويل الكويتي واحدا في المئة وبنك برقان 4.3 في المئة.