المؤشر السعودي يرتفع صباحا

0723 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الخميس مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية مع تفاؤل المتعاملين بعد إعلان عدد من الشركات القيادية نتائج فاقت التوقعات.

في المقابل هبط سهم الحكير بالنسبة القصوى عشرة بالمئة بعدما أعلنت أكبر شركة مدرجة بقطاع التجزئة السعودي من حيث القيمة السوقية هبوط الأرباح بنسبة 98.4 بالمئة في الربع الأخير من السنة المالية التي تبدأ في ابريل نيسان لتأتي النتائج أقل كثيرا من توقعات المحللين.