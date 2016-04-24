المؤشر السعودي يغلق مرتفعا وأسهم مصر تنخفض

1235 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية قبل إعلان المملكة رؤية 2030 التي تهدف للحد من الاعتماد على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.

ومن المنتظر أن يعلن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن "رؤية المملكة 2030" غدا الاثنين التي ستضم إصلاحات اقتصادية وتنموية واسعة النطاق.

وصعد المؤشر 1.7 بالمئة إلى 6698.8 نقطة بتداولات قيمتها 8.24 مليار ريال.

وقفز سهما سابك والراجحي 3.8 بالمئة و1.3 بالمئة على الترتيب.

وزادت أسهم كيان ودار الأركان وبوبا والطيار وينساب والإنماء بين 2.2 و9.9 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم الحكير 2.01 بالمئة ومكة للتعمير 0.6 بالمئة وسبكيم 0.7 بالمئة وبترورابغ 1.2 بالمئة.

كانت الرياض المالية قالت في مذكرة بحثية إنها تتوقع المزيد من الصعود الإيجابي للمؤشر في ظل مؤشرات على استمرار التوجه الشرائي بالسوق.

وفي القاهرة نزل المؤشر الرئيسي للبورصة 0.5 بالمئة إلى 7743.4 نقطة.