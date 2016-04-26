سهم إعمار مولز يرتفع ويصعد بمؤشر بورصة دبي

0806 جمت - هيمنت نتائج الشركات على أداء السوق في بورصة دبي وقفز سهم إعمار مولز الوحدة التابعة لإعمار العقارية 6.3 في المئة بعد أن أعلنت نمو صافي ربح الربع الأول 22 في المئة بفضل ارتفاع إيرادات التأجير.

وحققت الشركة ربحا صافيا بلغ 529 مليون درهم (144.03 مليون دولار). وتوقعت هيرميس أن تسجل الشركة أرباحا فصلية بقيمة 451.9 مليون درهم.

وارتفع سهم إعمار العقارية التي لم تعلن نتائجها بعد واحدا في المئة.

ونزل سهم شركة الاتصالات الإماراتية دو 0.6 في المئة بعد تراجع صافي ربح الشركة 1.4 في المئة في الربع الأول من 2016 بعد سداد ضرائب أعلى مقارنة بالعام السابق.

وقالت الشركة إنها حققت صافي ربح بلغ 480.1 مليون درهم. وتوقعت هيرميس أن تسجل الشركة أرباحا عند 480.7 مليون درهم فيما توقع بنك سيكو البحريني تحقيق 501.6 مليون درهم في الربع الأول.

وارتفع مؤشر دبي 0.8 في المئة في حين نزل مؤشر أبوظبي 0.6 في المئة.