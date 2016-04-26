البورصة الأردنية تنخفض بقيادة سهم البنك العربي

1220 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات اليوم على انخفاض هو الثاني على التوالي بفعل عمليات بيع أسهم قيادية على رأسها سهم البنك العربي.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الثلاثاء متراجعا بنسبة 0.6 بالمئة إلى 2127.73 نقطة وبلغت قيمة التداول 8.2 مليون دينار مقارنة مع ثمانية ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي جواد الخاروف إن البورصة تشهد إقبالا على بيع أسهم استراتيجية بهدف تحقيق ربح سريع.

وأضاف الخاروف أن "التغير في البورصة طفيف ولا نشهد حركة مؤثرة نظرا لغياب الأخبار الجديدة القوية."

وانخفض سهم البنك العربي 0.32 بالمئة إلى 6.08 دينار وسهم مصفاة البترول 1.89 بالمئة إلى 4.65 دينار.

وارتفع سهم الكهرباء الأردنية 2.47 بالمئة إلى 2.48 دينار. ‭‭---------------------------------------‬‬

1010 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الثلاثاء على ارتفاع مدعومة بالمضاربات حيث صعد المؤشر الرئيسي 0.83 في المئة ليغلق عند 5403.3 نقطة في حين بلغت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.39 في المئة ليصل إلى 859.5 نقطة.