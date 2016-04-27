بنك بوبيان الكويتي يلتقي بمستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل إصدار صكوك محتمل

دبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت وثيقة لكبار المرتبين اليوم الأربعاء أن بنك بوبيان الكويتي اختار مجموعة بنوك لسلسلة من اجتماعات الدخل الثابت تبدأ يوم الأحد قبيل إصدار صكوك محتمل يهيمن عليه الدولار سيعزز قاعدته الرأسمالية.

وأظهرت الوثيقة أن بنك بوبيان المتخصص في المعاملات الإسلامية ويتبع بنك الكويت الوطني اختار بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك اتش.إس.بي.سي وبيتك كابيتال وبنك الكويت الوطني وستاندرد تشارترد بالإضافة لنفسه لترتيب الاجتماعات.

وذكرت وثيقة منفصلة للمرتبين أن العروض الترويجية ستبدأ في الإمارات يوم الأحد قبل التوجه لهونج كونج يوم الثلاثاء وسنغافورة يوم الأربعاء ولندن يوم الجمعة وزوريخ وجنيف يوم الاثنين التالي.

وسيصدر بنك بوبيان صكوكا لتعزيز رأس ماله الأساسي وذلك وفقا لظروف السوق.