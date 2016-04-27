أرباح بنك وربة الكويتي تقفز 326% في الربع/1

الكويت 27 أبريل نيسان (رويترز) - حقق بنك وربة الكويتي قفزة في أرباحه الفصلية بلغت نسبتها 326 في المئة في الربع الأول.

وأظهرت البيانات التي أعلنها البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية اليوم الأربعاء على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباحه الصافية بلغت 328 ألف دينار (1.09 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقارنة بمبلغ 77 ألف دينار قبل عام.