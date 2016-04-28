المؤشر الأردني يختتم الأسبوع منخفضا

1220 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على انخفاض هو الرابع على التوالي بفعل عمليات بيع في أسهم ريادية بقيادية سهم البنك العربي وسط ارتفاع في قيمة التداول غلب عليها صفقات داخلية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الخميس متراجعا بنسبة 1.12 بالمئة إلى 2094.72 نقطة فيما بلغت قيمة التداول 13.7 مليون دينار مقارنة مع 5.9 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي أسعد الديسي إن البورصة شهدت اليوم إغلاق حسابات وتحويلات داخلية بالتزامن مع نهاية الشهر.

وأضاف الديسي أن "هناك توقعات بأن نتائج الربع الأول مخيبة للآمال."

وانخفض سهم البنك العربي 3.27 بالمئة إلى 5.9 دينار وسهم الملكية الأردنية 2.63 بالمئة إلى 0.74 دينار.

وتراجع سهم البوتاس العربية 0.57 بالمئة إلى 17.24 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.89 بالمئة إلى 4.43 دينار.

----------------------------------