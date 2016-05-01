الأسهم القيادية تهبط في بورصة الكويت صباحا

0630 جمت - هبط عدد من الأسهم القيادية في بورصة الكويت صباح اليوم الأحد ما دفع مؤشر كويت 15 للانخفاض 0.8 في المئة ليصل إلى 856.6 نقطة.

كما انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة الكويتية 0.1 في المئة إلى 5385 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن هناك تداولات على الأسهم الصغيرة أكثر من الأسهم القيادية مبينا أن هناك مجموعات تضم أسهما صغيرة تجري عليها تداولات "جيدة" منها مجموعة الاستثمارات الوطنية والمدينة وايفا.

وأضاف أن نسبة القيمة المتداولة تذهب بشكل أكبر للأسهم الصغيرة مبينا أن أرباح الأسهم القيادية التي جاءت "أقل من التوقعات" لا تزال تؤثر سلبا على الأسهم القيادية.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.02 في المئة وفيفا اثنين في المئة وبنك برقان 2.9 في المئة.

وارتفعت أسهم مجموعة الصناعات الوطنية ثلاثة في المئة والاستثمارات الوطنية 1.8 في المئة والمدينة 1.3 في المئة.