المؤشر الكويتي يهبط صباحا

0635 جمت - هبطت الأسهم القيادية صباح اليوم الإثنين في بورصة الكويت حيث انخفض المؤشر 0.3 في المئة ليصل إلى 5387 نقطة في حين ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.12 في المئة ليصل إلى 851.6 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن السوق تأثر سلبا بهبوط سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 5.8 في المئة ليصل إلى 130 فلسا بعد أن أقرت الجمعية العمومية للشركة توزيع الأرباح حيث يتداول اليوم بدون أرباح.

وأضاف الدليمي إن قيمة التداولات منخفضة في السوق حتى الآن لكن هذا لا يمنع إمكانية حدوث تغير أثناء الجلسة لتغلق السوق عند المعدلات المعتادة في حدود 12 مليون دينار.

وأضاف أن "الاسهم القيادية مستقرة حتى الآن بعكس الوضع الذي كانت عليه امس."

وهبطت أسهم المال 1.5 في المئة والامتياز 2.8 في المئة وأدنك 3.3 في المئة.