أسواق الأسهم الخليجية تهبط مع وجود القليل من العوامل الإيجابية

0809 جمت - سجلت أسواق الأسهم في منطقة الخليج هبوطا طفيفا في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع وجود القليل من العوامل الإيجابية التي تشجع على الشراء.

وخسر مؤشر بورصة دبي 0.9 بالمئة في الساعة الأولى من التداول. وارتفع سهم إعمار العقارية عند الفتح لكنه ما لبث أن انخفض 0.9 بالمئة وسجلت الشركة أمس الأحد ارتفاعا بنسبة 17 بالمئة في صافي ربح الربع الأول إلى 1.21 مليار درهم (330 مليون دولار). وكان بنك سيكو البحرين توقع أن يبلغ صافي الربح 1.22 مليار درهم.

وهبط سهم جي.إف.إتش المالية 1.1 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها وقعت خطاب نوايا مبدئيا مع إشراق العقارية المدرجة في أبوظبي قد تبيع الأولى بموجبه أصولا عقارية للثانية نظير أسهم فيها. وهبط سهم إشراق 2.4 بالمئة وتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولا في بورصة أبوظبي.

وهوى سهم سوق دبي المالي 3.4 بالمئة بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 27 بالمئة في صافي ربح الربع الأول على خلفية زيادة في نشاط التداول.

وخسر مؤشر بورصة أبوظبي واحدا بالمئة مع استمرار هبوط أسهم قطاع البنوك بعد نتائج الأرباح المخيبة للآمال الأسبوع الماضي لكن سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ارتفع 1.6 بالمئة في تعاملات كثيفة على غير المعتاد.

وقالت مصادر لرويترز إن طاقة بصدد دراسة ما إذا كانت ستبيع أصولا في أنشطة النفط والغاز في الخارج لكيان آخر تابع لحكومة أبوظبي في الوقت الذي تركز فيه على الأنشطة الأساسية الخاصة بتوليد الكهرباء وإنتاج المياه. ورفضت الشركة التعليق.