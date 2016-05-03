هبوط بورصة الكويت صباحا

0625 جمت - تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في بداية معاملات اليوم الثلاثاء بعد انخفاض أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة أمس.

وهبطت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة أمس مع اقتراب إنتاج أوبك من أعلى مستوياته على الإطلاق وفي ظل مشتريات قياسية بغرض المضاربة في خام القياس العالمي برنت أوقدت شرارة موجة بيع لجني الأرباح عقب المكاسب الكبيرة التي تحققت الأسبوع الماضي.