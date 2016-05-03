سوق دبي مستقرة وأبوظبي تنخفض قليلا في التعاملات المبكرة

0855 جمت - استقر مؤشر بورصة دبي دون تغير يذكر في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء في حين سجل مؤشر بورصة أبوظبي هبوطا طفيفا.

ونزل مؤشر بورصة دبي 0.03 بالمئة فقط في الوقت الذي سجل فيه سهم تكافل هبوطا حادا بلغ 9.09 بالمئة وانخفض سهم دريك آند سكل 2.25 بالمئة وسهم الاتحاد العقارية 5.52 بالمئة. وارتفع سهم دو للاتصالات 1.09 بالمئة وسهم بنك دبي الإسلامي 1.43 بالمئة.

وهبط مؤشر بورصة أبوظبي 0.68 بالمئة حيث هوى سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين 9.09 بالمئة وسهم أبوظبي لبناء السفن 7.83 بالمئة في حين ارتفع سهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء 2.13 بالمئة.

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0713 جمت - تراجع المؤشر السعودي 0.04 بالمئة ليصل إلى 6714.5 نقطة مع نزول أسعار النفط العالمية بنحو ثلاثة بالمئة الليلة الماضية.

وخسرت أسهم بنك الرياض 0.45 بالمئة وسامبا 0.23 بالمئة وكيان وسبكيم 0.7 بالمئة. كما تراجعت أسهم ينساب 0.98 بالمئة وبتروكيم 0.3 بالمئة في مستهل التداولات.