مبيعات المحليين والعرب تهبط ببورصة مصر صباحا

0825 جمت - دفعت مبيعات العرب والمحليين بورصة مصر للتراجع خلال بداية معاملات اليوم الثلاثاء وسط سيولة متوسطة.

وتراجع المؤشر الرئيسي 0.41 بالمئة ليصل إلى 7741.1 نقطة والمؤشر الثانوي 0.22 بالمئة ليصل إلى 373.5 نقطة.

وبلغت قيم التداول 101.340 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 52 بالمئة من المعاملات والأجانب على 37 بالمئة والمؤسسات على 52 بالمئة.

وهوى سهم حديد عز ستة بالمئة إلى 8.32 جنيه بعد أن نقلت صحيفة المصري يوم الخميس الماضي عن وزير الصناعة المصري طارق قابيل قوله إن بلاده تعيد النظر في قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد.

كان مجلس الوزراء المصري وافق في مارس آذار على خفض سعر إمدادات الغاز إلى مصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. لكن القرار لم يطبق فعليا حتى الآن.

وخسرت أسهم دومتي 0.4 بالمئة والتجاري الدولي 1.3 بالمئة وهيرميس 1.8 بالمئة وطلعت مصطفى 4.05 بالمئة وجلوبال 2.03 بالمئة.

وشارك في النزول أسهم أوراسكوم للاتصالات 1.35 بالمئة وبالم هيلز 1.9 بالمئة.