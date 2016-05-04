تداولات هادئة في بورصة الكويت صباحا

0628 جمت - شهدت تداولات بورصة الكويت صباح اليوم الأربعاء هدوءا واضحا حيث بلغت قيمة التداول 970 ألف دينار في نحو نصف ساعة وهي قيمة متواضعة مقارنة بما هو معتاد.

وهبط المؤشر الرئيسي 0.12 في المئة إلى 5367.7 نقطة في حين ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.06 في المئة إلى 853.3 نقطة.

وقال المحلل المالي مجدي صبري لرويترز إن المتداولين يرغبون بالاحتفاظ بما لديهم من سيولة قبل اجازة تمتد ثلاثة أيام بالإضافة إلى القلق من هبوط أسعار النفط مجددا وعودة النفط الكويتي لما دون 40 دولار للبرميل.

وأضاف صبري "الانتظار سيد الموقف.. عندما ينخفض النفط تكون الرؤية غير واضحة لدى المتداولين ويرغبون بالاحتفاظ بالسيولة لديهم."

وهبطت أسهم بنك الخليج 0.8 في المئة وأجيليتي اثنين في المئة وبنك وربة 1.1 في المئة.